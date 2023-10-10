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15:30, 10 октября 2023Ценности

Ивлеева раскрыла секреты красоты после похудения на 14 килограммов

Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева раскрыла секреты красоты после похудения на 14 килограммов. Соответствующие истории появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя инфлюэнсерша ответила подписчикам на вопрос о том, делает ли она косметологические процедуры. Ивлеева заявила, что никогда прежде не колола инъекции филлеров и смогла отказаться от ряда манипуляций после изменений во внешности.

«Форма лица изменилась, ушли отеки, ушла проблема с овалом лица, который я старалась держать в тонусе различными способами. Я могла делать какую-нибудь косметологическую ультразвуковую процедуру», — призналась Ивлеева.

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Помимо этого, телезвезда добавила, что избегает серьезных вмешательств и старается поддерживать естественную красоту. «Делаю фотоомоложение для укрепления кожи. И просто у меня хороший уход, я люблю ухаживать кремами, сыворотками и прочим», — отметила она.

Ранее Ивлеева раскрыла простой способ отрастить волосы. По словам блогерши, она не делает для этого ничего особенного.

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    Екатерина Ештокина
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