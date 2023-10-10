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10:17, 10 октября 2023Ценности

Ивлеева раскрыла простой способ отрастить волосы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева раскрыла простой способ отрастить волосы. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя инфлюэнсерша ответила на вопрос одного из подписчиков о том, как она ухаживает за волосами. По словам телезвезды, она не делает для этого ничего особенного.

«Пользовалась сыворотками для роста и не стригла. Перестала сушить волосы головой вниз. Начала пользоваться масками и маслами, а также аккуратно вытягивала на брашинг», — рассказала девушка.

В июле Анастасия Ивлеева показала внешность без макияжа. Тогда инфлюэнсерша записала видео, на котором она запечатлела себя без косметики на лице в салоне автомобиля.

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    Мария Винар
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