Ивлеева показала лицо без макияжа

Российская блогерша Анастасия Ивлеева показала внешность после чистки лица

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

32-летняя инфлюэнсерша записала видео, на котором она запечатлела себя в салоне автомобиля. Видно, что на ней надето худи черного цвета, а на ее лице отсутствует косметика. Кроме того, можно заметить, что волосы Анастасии собраны в низкий небрежный пучок.

«Надеюсь, этот кружочек смотрит мой будущий парень. Хочу, чтобы он сразу видел, как выглядит мое лицо после чистки», — прокомментировала знаменитость.

Ранее блогерша Анастасия Ивлеева снялась в откровенном наряде, который пользователи сети оценили фразой «антисекс какой-то». На размещенных кадрах 32-летняя инфлюэнсерша предстала в монохромном черном образе, состоявшем из бюстгальтера и юбки-карго длины миди с заниженной талией, из-под которой было видно нижнее белье.