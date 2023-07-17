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14:18, 17 июля 2023Ценности

Откровенный наряд Насти Ивлеевой оценили в сети фразой «антисекс какой-то»

Блогерша Настя Ивлеева снялась в бюстгальтере и юбке-карго

Фото: @_agentgirl_

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева снялась в откровенном наряде, который пользователи сети оценили фразой «антисекс какой-то». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах 32-летняя инфлюэнсерша предстала в монохромном черном образе, состоявшем из бюстгальтера и юбки-карго длины миди с заниженной талией, из-под которой было видно нижнее белье. Также знаменитость надела босоножки на невысоком каблуке, взяла в руки ярко-розовую сумку и сделала укладку с эффектом мокрых прядей.

Подписчики высказались о внешнем виде блогерши в комментариях. «Мокрые волосы, бабушкины сандалии, юбка и дурацкая сумка. Ты себя не уважаешь? Что за стилист такой с нулевым вкусом в моде?», «Что за стилист? От щиколотки до колен подчеркнул недостатки», «Антисекс какой-то», «Туфли — ад», «Настя, проснись, ты уже не хостес», — заявили юзеры.

В июне Анастасия Ивлеева ответила на слухи о пережитых пластических операциях. Один из поклонников задал инфлюэнсеру вопрос о том, прибегала ли она к увеличению груди посредством хирургического вмешательства. По словам знаменитости, она не меняла форму бюста у хирурга.

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    Карина Черных
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