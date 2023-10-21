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08:47, 21 октября 2023Мир

Трампа оштрафовали на пять тысяч долларов за фотографию

Reuters: Трампа оштрафовали на $5 тысяч за публикацию фото судебного клерка

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Судья штата Нью-Йорк Артур Энгорон выписал штраф экс-президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу из-за публикации фотографии в соцсети Truth Social. Речь идет о фото сотрудницы судьи, клерка, на котором она запечатлена с лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США Чаком Шумером, передает Reuters.

Трамп подписал фотографию, назвав судебного клерка «подругой» Шумера. Суд ранее постановил удалить публикацию из соцсетей, что политик и сделал, убрав ее со своей личной страницы. Однако фото не было удалено с сайта предвыборной кампании политика.

Судья учел, что правонарушение было совершено по ошибке. Однако все равно принял решение оштрафовать Дональда Трампа, а также пригрозил более суровыми последствиями в виде больших размеров штрафов или тюремных сроков за повторение инцидента. Он уточнил, что суд не будет учитывать, совершено ли действие нарочно или непреднамеренно.

Ранее Трампу пригрозили в суде заключением под стражу из-за нарушения им постановления о неразглашении. Пост экс-президента о судебном клерке судья назвал «ложным, пренебрежительным и оскорбительным».

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