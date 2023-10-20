Судья пригрозил Трампу заключением под стражу

BI: судья пригрозил экс-президенту США Трампу заключением под стражу

Судья по делу о мошенничестве бывшего президента США Дональда Трампа пригрозил заключить политика под стражу из-за нарушения им постановления о неразглашении, пишет Business Insider.

Председательствующий на судебном процессе Артур Энгорон пригрозил экс-президенту тюремным заключением после того, как Трамп не выполнил требование удалить пост в социальных сетях. «Обвиняемый опубликовал ложный, пренебрежительный и оскорбительный пост о моем судебном клерке», — подчеркнул Энгорон.

Судья потребовал немедленно удалить публикацию, и Трамп пообещал, что сделает это. Кроме того, Энгорон запретил экс-президенту делать какие-либо заявления, которые можно было бы рассматривать как нападки на его сотрудников. Тем не менее пост был удален гораздо позже. Судья подчеркнул, что несоблюдение предписаний приведет к серьезным санкциям.

Ранее Трамп назвал иск о мошенничестве против него обманом и постановкой. Бывший американский лидер заявил, что дело является настоящим преступлением, потому что окружной и генеральный прокуроры коррумпированы, а их цель — нанесение ему ущерба в рамках предвыборной кампании.

В сентябре нью-йоркский судья Артур Энгорон постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество. Сообщалось, что Трамп и его компания обманули банки, страховщиков и других лиц, значительно переоценив активы и преувеличив чистый капитал.