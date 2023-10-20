Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:45, 20 октября 2023Мир

Судья пригрозил Трампу заключением под стражу

BI: судья пригрозил экс-президенту США Трампу заключением под стражу

Фото: Michael Nagle / Globallookpress.com

Судья по делу о мошенничестве бывшего президента США Дональда Трампа пригрозил заключить политика под стражу из-за нарушения им постановления о неразглашении, пишет Business Insider.

Председательствующий на судебном процессе Артур Энгорон пригрозил экс-президенту тюремным заключением после того, как Трамп не выполнил требование удалить пост в социальных сетях. «Обвиняемый опубликовал ложный, пренебрежительный и оскорбительный пост о моем судебном клерке», — подчеркнул Энгорон.

Судья потребовал немедленно удалить публикацию, и Трамп пообещал, что сделает это. Кроме того, Энгорон запретил экс-президенту делать какие-либо заявления, которые можно было бы рассматривать как нападки на его сотрудников. Тем не менее пост был удален гораздо позже. Судья подчеркнул, что несоблюдение предписаний приведет к серьезным санкциям.

Ранее Трамп назвал иск о мошенничестве против него обманом и постановкой. Бывший американский лидер заявил, что дело является настоящим преступлением, потому что окружной и генеральный прокуроры коррумпированы, а их цель — нанесение ему ущерба в рамках предвыборной кампании.

В сентябре нью-йоркский судья Артур Энгорон постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество. Сообщалось, что Трамп и его компания обманули банки, страховщиков и других лиц, значительно переоценив активы и преувеличив чистый капитал.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Lada, Aurus, УАЗ и Haval. На какие машины пересадят российских чиновников?

      Канада столкнулась с проблемой при попытке заместить российскую нефть

      Стало известно о взрывах в Херсоне

      Бритни Спирс раскрыла подробности аборта от Тимберлейка

      В поезде на границе с Китаем обнаружили опасный радиоактивный груз

      Соратник Илона Маска оказался информатором спецслужб

      Следователи ЧП на Balticconnector выделили основного подозреваемого

      «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

      Россиянка выращивала коноплю и закатывала ее в трехлитровые банки на зиму

      В Москве мужчины сожгли флаг Израиля в поддержку Палестины и попали в полицию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости