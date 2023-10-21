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23:57, 21 октября 2023Путешествия

В аэропорту Внуково прокомментировали сообщения об огромных очередях

Аэропорт Внуково заявил о штатной работе в ответ на сообщения об очередях

Видео: Telegram-канал Baza

Международный аэропорт Внуково прокомментировал сообщения об огромных очередях на пограничном контроле и заявил, что работает в штатном режиме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

До этого Telegram-канал Baza опубликовал видео с длинными очередями на погранконтроль. Отмечалось, что пассажирам, прибывшим рейсом авиакомпании «Победа» из турецкого Даламана, пришлось ожидать более полутора часов.

В трех московских аэропортах в пятницу, 20 октября, произошла отмена и задержка 25 рейсов. В Домодедово задержали вылеты возьми воздушных судов, пять — отменили. Во Внуково тем временем перенесли шесть авиарейсов, три — отменили. В Шереметьево задержали три рейса.

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      Марина Совина
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