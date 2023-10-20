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09:19, 20 октября 2023Путешествия

В трех аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 25 рейсов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В трех московских аэропортах в пятницу, 20 октября, произошла отмена и задержка 25 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты возьми воздушных судов, пять — отменили. Во Внуково тем временем перенесли шесть авиарейсов, три — отменили. В Шереметьево задержали три рейса.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в октябре мужчина устроил пьяный дебош в пассажирском лайнере и задержал рейс из России в Таиланд. Непредвиденная ситуация произошла в самолете, летевшем из Хабаровска в Бангкок. Нарушитель обругал попутчиков, а затем начал приставать к стюардессам.

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      Фариза Бацазова
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