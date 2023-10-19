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20:52, 19 октября 2023Путешествия

Пассажир устроил пьяный дебош в самолете и задержал рейс из России в Таиланд

Shot: пьяный пассажир задержал вылет самолета из Хабаровска в Бангкок

Фото: Florian van Duyn / Unsplash

Мужчина устроил пьяный дебош в пассажирском лайнере и задержал рейс из России в Таиланд. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Непредвиденная ситуация произошла в самолете, летевшем из Хабаровска в Бангкок. Нарушитель обругал попутчиков, а затем начал приставать к стюардессам.

Агрессивного пассажира скрутили и усадили на место, а воздушное судно вернули на стоянку. «Теперь, помимо злости всего самолета, ему предстоит ответить на вопросы полиции и заплатить за возврат борта на стоянку», — говорится в сообщении.

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Ранее в октябре россиянин в состоянии алкогольного опьянения разозлил попутчиков до начала полета и был снят с авиарейса. Инцидент произошел на борту летевшего из Москвы во Владивосток самолета. Пьяный мужчина принялся оскорблять соседа, за что получил от него удар в лицо. Дебошира пересадили на другой ряд, где он продолжил грубить другому пассажиру.

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      Фариза Бацазова
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