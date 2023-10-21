Посол КНДР в России Син Хон Чхоль: Украина станет для США «вторым Афганистаном»

США может столкнуться с «вторым Афганистаном» в лице Украины, так как поражение американцев в этом регионе будет не менее масштабным. Об этом предупредил посол КНДР в России Син Хон Чхоль, его цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Война США на Украине, в которой они расходуют денежные средства на астрономические суммы, скопленные кровным налогом своего населения для не рассчитанной на победу войны, и нарушают интересы европейцев для построения "однополярной модели мира", войдет в историю как вторая война в Афганистане и закроет позорный занавес», — заявил Син Хон Чхоль.

По словам дипломата, Соединенные Штаты «принуждают человечество к самой жестокой войне», свои интересы они ставят превыше мировой стабильности.

Опыт США на Украине и в Афганистане ранее уже сравнивали. Американский сенатор обвинял президента Джо Байдена в том, что он обладает информацией о коррупции на Украине, в том числе по части американской военной помощи, но тщательно скрывает это. Он напомнил об истории с Афганистаном, когда инспекция США зафиксировала необоснованную растрату в десятки миллиардов долларов.