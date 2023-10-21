В Приднестровье заподозрили Молдавию в военных приготовлениях

Глава МИД Приднестровья Игнатьев заподозрил Молдавию в военных приготовлениях

Приднестровье подозревает Молдавию в военных приготовлениях, так как Кишинев проводит сборы резервистов и совместные с НАТО учения. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

По его словам, военный бюджет Молдавии растет рекордными темпами. Помимо этого, западные партнеры Молдавии передают ей военную технику, снаряжение и оружие.

«Демонстративные вливания в молдавскую армию, беспрецедентное число совместных учений с контингентами стран НАТО, постоянные сборы резервистов сложно трактовать иначе, как военные приготовления», — заявил он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила, что республика может стать членом Евросоюза к 2030 году. Страна, считает она, войдет в состав объединения вместе с Приднестровьем.