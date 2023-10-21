В ЮНИСЕФ призвали немедленно прекратить огонь в секторе Газа

Глава ЮНИСЕФ Рассел призвала к немедленному прекращению огня в секторе Газа

Исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел призвала к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

Рассел также заявила о необходимости предоставления гуманитарного доступа к детям. По ее словам, международное гуманитарное право касается всех сторон.

«У войны есть правила <...> Мы призываем к немедленному прекращению огня в секторе Газа, защите всех детей и беспрепятственному, всеобъемлющему и безопасному гуманитарному доступу к детям, где бы они ни находились», — написала Рассел.

19 октября в США протестующие против боевых действий и кровопролития в секторе Газа ворвались в здание Конгресса США, об этом сообщила полиция Капитолия. Правоохранители уточнили, что задержали нескольких человек, среди арестованных трое были обвинены в нападении на полицейских в ходе задержания.