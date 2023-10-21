Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:34, 21 октября 2023Мир

В ЮНИСЕФ призвали немедленно прекратить огонь в секторе Газа

Глава ЮНИСЕФ Рассел призвала к немедленному прекращению огня в секторе Газа
Кэтрин Рассел

Кэтрин Рассел. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел призвала к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

Рассел также заявила о необходимости предоставления гуманитарного доступа к детям. По ее словам, международное гуманитарное право касается всех сторон.

«У войны есть правила <...> Мы призываем к немедленному прекращению огня в секторе Газа, защите всех детей и беспрепятственному, всеобъемлющему и безопасному гуманитарному доступу к детям, где бы они ни находились», — написала Рассел.

19 октября в США протестующие против боевых действий и кровопролития в секторе Газа ворвались в здание Конгресса США, об этом сообщила полиция Капитолия. Правоохранители уточнили, что задержали нескольких человек, среди арестованных трое были обвинены в нападении на полицейских в ходе задержания.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Этого нельзя делать». Мэр Киева назвал условие развала Украины

      В Словакии объяснили антиукраинскую позицию властей

      В Конгрессе США заявили о найденном компрометирующем Байдена чеке

      В США раскритиковали речь Байдена об Израиле и Украине

      Небензя заявил о девальвации ценностей ЕС из-за поддержки Украины

      Фитнес-тренер посоветовал комплекс упражнений для спины после рабочего дня

      В ЮНИСЕФ призвали немедленно прекратить огонь в секторе Газа

      В Кривом Роге снова произошел взрыв

      Раскрыты подробности детства легендарного барда в Москве

      Названа сумма общего долга за электричество на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости