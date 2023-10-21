Назван новый командующий ВКС России вместо генерала Суровикина

Генерал Виктор Афзалов стал главкомом ВКС России вместо Сергея Суровикина

Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо генерала армии Сергея Суровикина, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Источник уточнил, что до назначения Афзалов был временно исполняющим обязанности на этой должности.

Ранее Афзалов занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО.

Виктор Афзалов родился 9 июня 1968 года. В 89-м закончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. Также учился в Военном университете ПВО и Военной академии Генерального штаба вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что бывшего командующего Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации (СВО) Сергея Суровикина заметили с семьей в одном из подмосковных храмов.