МО: ВС России уничтожили 250 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные за сутки поразили около 130 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Потери противника составили 255 человек, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, пишет ТАСС.

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск», — указал он.

Савчук подчеркнул, что потери противника на данном направлении составили более 255 украинских военнослужащих.

По его словам, огнем артиллерии и ударами авиации были также поражены подразделения трех механизированных бригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.

17 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины проводят ротацию и подводят новые силы, в том числе из «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), на краснолиманское направление. Как отмечалось, в ходе активных боевых действий на краснолиманском направлении ВСУ понесли серьезные потери.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.