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05:23, 21 октября 2023Россия

Российские военные уничтожили 250 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

МО: ВС России уничтожили 250 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Российские военные за сутки поразили около 130 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Потери противника составили 255 человек, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, пишет ТАСС.

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск», — указал он.

Савчук подчеркнул, что потери противника на данном направлении составили более 255 украинских военнослужащих.

По его словам, огнем артиллерии и ударами авиации были также поражены подразделения трех механизированных бригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.

17 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины проводят ротацию и подводят новые силы, в том числе из «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), на краснолиманское направление. Как отмечалось, в ходе активных боевых действий на краснолиманском направлении ВСУ понесли серьезные потери.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Оружие России: на страже Родины
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      Марина Совина
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