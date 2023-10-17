В ЛНР сообщили о ротации ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко: под Красный Лиман после больших потерь прибыли свежие силы ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят ротацию и подводят новые силы, в том числе из «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), на краснолиманское направление. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам эксперта, в ходе активных боевых действий на краснолиманском направлении ВСУ понесли серьезные потери. «С целью восстановления боеспособности в районы населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества отмечено прибытие свежих сил украинских боевиков и вывод "потрепанных" подразделений», — рассказал он со ссылкой на собственные источники.

Марочко сообщил, что в районе Серебрянского лесничества на позиции зашли бойцы «Азова», которые недавно вернулись с полигонов НАТО.

Ранее эксперт сообщил, что украинские военные на купянском направлении получили неликвидные боеприпасы. Предполагается, что их удалось собрать после атаки на один из складов вооружения ВСУ.