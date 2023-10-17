Марочко: артиллеристы ВСУ на купянском направлении получили неликвидные снаряды

Артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении получили 152-миллиметровые снаряды, которые оказались неликвидными. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в район населенного пункта Ковшаровка прибыло два автомобиля с боеприпасами к 152-мм орудиям с явными повреждениями. «Снаряды пришли без укупорки, на многих имеются царапины и следы деформации», — заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Как отметил эксперт, боеприпасы, вероятно, были из тех, которые удалось собрать после атаки на один из складов вооружения ВСУ.

Ранее Марочко сообщил, что, по его данным, украинские военные перестали использовать западную технику из-за страха потерять ее. Он также отметил, что нерегулярные поставки боеприпасов приведут к плачевным последствиям для ВСУ.