Марочко: украинские войска перестали использовать западную технику из-за страха

Украинские военные перестали использовать западную технику из-за страха потерять ее. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с Ura.ru.

Он отметил, что в скором времени украинские войска не смогут использовать бронетехнику в связи с ухудшением погодных условий. «Но, по сути, они так и уже длительное время не использовали западные машины, поскольку жалеют технику больше, нежели подчиненный личный состав», — добавил Марочко.

При этом, по его словам, нехватки украинских военнослужащих не предвидится. Эксперт пояснил, что сейчас на фронт попадают даже те украинцы, которые уехали из страны после начала спецоперации. Однако, подчеркнул он, нерегулярные поставки боеприпасов приведут к плачевным последствиям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об огромных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении. По его словам, они превышают российские в восемь раз.