Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:27, 17 октября 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили об отказе ВСУ от использования западной техники

Марочко: украинские войска перестали использовать западную технику из-за страха
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские военные перестали использовать западную технику из-за страха потерять ее. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с Ura.ru.

Он отметил, что в скором времени украинские войска не смогут использовать бронетехнику в связи с ухудшением погодных условий. «Но, по сути, они так и уже длительное время не использовали западные машины, поскольку жалеют технику больше, нежели подчиненный личный состав», — добавил Марочко.

При этом, по его словам, нехватки украинских военнослужащих не предвидится. Эксперт пояснил, что сейчас на фронт попадают даже те украинцы, которые уехали из страны после начала спецоперации. Однако, подчеркнул он, нерегулярные поставки боеприпасов приведут к плачевным последствиям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об огромных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении. По его словам, они превышают российские в восемь раз.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России предлагают повысить минимальную цену на водку. Сколько будет стоить бутылка?

    В Бельгии раскрыли личность подозреваемого в стрельбе в Брюсселе

    Умер работавший с Зеленским шоумен Сергей Сивохо

    Стало известно о ежедневных атаках БПЛА на Запорожскую АЭС

    Нетаньяху сообщил Путину о дальнейших действиях израильской армии в Газе

    Россиянам объяснили важность употребления яиц

    Бельгия повысила уровень террористической угрозы до максимума

    ИИ впервые обнаружил сверхновую

    В ЛНР сообщили об отказе ВСУ от использования западной техники

    Япония призвала Россию снять запрет на импорт морепродуктов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости