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22:56, 22 октября 2023Мир

ВСУ предупредили о неэффективности танков Abrams

Merkur: украинским военным не подходят танки Abrams из-за их характеристик

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с проблемами при использовании переданных им американских танков Abrams, предупредило издание Merkur.

По словам автора материала, эти машины непригодны для ведения боев на Украине из-за своих характеристик. В частности, как отмечается в материале, танки слишком тяжелые для мостов, расположенных в регионе. Кроме того, они потребляют очень много топлива, в результате чего могут возникнуть сложности с обеспечением постоянного снабжения.

Также, пишет издание, украинские военные получили Abrams слишком поздно, поскольку сейчас им уже не удастся повлиять на ход боевых действий из-за погодных условий. «Некоторые западные эксперты и украинские чиновники полагают, что объемы, сроки и проблемы с логистикой в настоящее время не позволят добиться ожидаемого эффекта на Украине», — добавляет автор.

Ранее представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл отчитался о доставке в ВСУ всей обещанной партии из 31 танка Abrams. Он также сообщил, что Украине были переданы боеприпасы и запасные части к танкам.

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      Марина Совина
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