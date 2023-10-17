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19:39, 17 октября 2023Мир

В США отчитались о доставке на Украину всех обещанных танков

Представитель армии США О'Доннелл: Украина получила 31 обещанный танк Abrams

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл отчитался о доставке в Вооруженные силы Украины (ВСУ) всей обещанной партии из 31 танка Abrams. Об этом сообщает ТАСС.

«США первоначально обещали доставить 31 отремонтированный танк Abrams в Украину. Соединенные Штаты сообщали, что они отправят их осенью и мы сделали это. Я могу подтвердить, что этот 31 танк сейчас на Украине и [эти танки] готовы к использованию там, где они будут нужны», — сказал полковник, уточнив, что Украина также получила боеприпасы и запасные части к танкам.

О'Доннелл добавил, что после обучения управлению Abrams в ФРГ на Украину вернулись 200 военных ВСУ.

Ранее стало известно о тайной поставке нескольких ракет ATACMS на Украину. Как сообщает The Wall Street Journal, в США решили поставить ВСУ эти снаряды из-за медленного контрнаступления.

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    Дарья Балацкая
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