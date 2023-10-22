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02:42, 22 октября 2023Мир

Инженеры ВСУ прошли обучение по защите критической инфраструктуры в Британии

Военные Британии обучили украинских инженеров защите критической инфраструктуры

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Военнослужащие из Корпуса королевских инженеров в составе британской армии обучили украинских инженеров защите критической инфраструктуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны Великобритании.

В ведомстве уточнили, что украинские инженеры прошли двухнедельную программу обучения защите критической национальной инфраструктуры.

Британские эксперты показали бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), как «определять наиболее уязвимые элементы критической национальной инфраструктуры». Кроме того, украинские специалисты узнали, «где лучше размещать физические и воздушные барьеры для защиты объектов». При этом просьба об обучении исходила от Украины.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс рассказал, что страна впервые разместит свои войска на Украине. Он уточнил, что британские военные планируют заняться обучением бойцов ВСУ.

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      Марина Совина
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