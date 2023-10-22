В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической

Пять агентств ООН назвали ситуацию в секторе Газа катастрофической

Пять агентств Организации Объединенных Наций (ООН) в совместном заявлении оценил ситуации в секторе Газа как «катастрофическую» и призвали к гуманитарному прекращению огня. Об этом передает ТАСС.

Утром 7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.