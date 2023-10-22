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03:17, 22 октября 2023Мир

Китай направил шесть боевых кораблей на Ближний Восток

The Sun: КНР направила шесть боевых кораблей на Ближний Восток из-за кризиса

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Китай направил шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за риска усугубления конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом пишет американское издание The Sun.

Как уточнили журналисты, напряжение в регионе растет. «Китай направляет шесть военных кораблей на Ближний Восток, поскольку напряженность в регионе кипит на фоне опасений, что израильский кризис может перерасти в тотальную войну», — отметили они.

Ранее главный исполнительный директор американского банка JPMorgan Вишвас Рагхаван предрек государствам Ближнего Востока экономический расцвет на фоне роста геополитической напряженности в мире.

В среднесрочной перспективе в наиболее выгодном положении будут находиться Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар.

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      Марина Совина
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