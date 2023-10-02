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18:55, 2 октября 2023Экономика

Ближнему Востоку предрекли экономический расцвет

Исполнительный директор JPMorgan Рагхаван предрек Ближнему Востоку золотую эру

Фото: Kamran Jebreili / AP

Главный исполнительный директор американского банка JPMorgan Вишвас Рагхаван предрек государствам Ближнего Востока экономический расцвет на фоне роста геополитической напряженности в мире. Его слова приводит Bloomberg.

В среднесрочной перспективе в наиболее выгодном положении будут находиться Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар. Эти государства будут привлекать все большее число топ-менеджеров и инвестиционных фондов со всего мира. Подобный сценарий будет сохраняться в регионе продолжительное время. «Это золотая эра для ближневосточных компаний и в целом для Ближнего Востока. Я думаю, что это надолго», — заявил Рагхаван.

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Растущая финансовая привлекательность региона связана во многом с намерением властей местных государств диверсифицировать экономические модели развития, делая ставку на постепенное снижение зависимости доходов от нефтегазового сектора в пользу более технологичных отраслей. Растущая же глобальная напряженность способствует более активному перетоку зарубежных «денег и талантов» на Ближний Восток, заключил глава JPMorgan по развивающимся рынкам.

Ранее противоположные экономические перспективы аналитики Всемирного банка предрекли государствам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Согласно обновленному прогнозу экспертов, темпы роста ВВП государств АТР по итогам 2024 года окажутся на уровне 4,5 процента. Если подобный сценарий сбудется, то экономические показатели региона окажутся одними из наихудших с конца 1960-х годов за исключением периодов пандемии коронавируса, азиатского финансового кризиса и мирового нефтяного шока 1970-х.

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    Анатолий Акулов
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