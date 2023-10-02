Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:34, 2 октября 2023Экономика

Азии предрекли худшие экономические перспективы с 1960-х годов

WBG: темпы роста ВВП Азиатско-Тихоокеанского региона замедлятся до 4,5 %

Фото: Lucy Pemoni / Reuters

В 2024 году темпы роста ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) составят 4,5 процента, хотя предыдущий прогноз подразумевал увеличение показателя до 4,8 процента. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на ожидания аналитиков Всемирного банка (The World Bank Group, WBG).

Обновленная оценка аналитиков Всемирного банка стала одним из самых низких уровней прогноза экономического роста стран АТР с конца 1960-х годов за исключением периодов пандемии коронавируса, азиатского финансового кризиса или мирового нефтяного шока 1970-х годов. На пересмотр оценки экспертов повлиял ряд факторов, включая протекционистские торговые меры США и растущие объемы долговых обязательств азиатских государств.

Материалы по теме:
Великая китайская безработица. Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
Великая китайская безработица.Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
12 августа 2023
Экономику Китая ждут проблемы. Почему эпоха быстрого роста подошла к концу и что это значит для России?
Экономику Китая ждут проблемы. Почему эпоха быстрого роста подошла к концу и что это значит для России?
29 августа 2023

Пересмотр прогноза затронул в том числе крупнейшую экономику региона — Китай. Если в апреле аналитики ожидали увеличения ВВП КНР на 4,8 процента по итогам 2024 года, то актуальная оценка подразумевает прирост лишь на 4,4 процента. Обновление прогноза произошло в том числе в связи со снижением мирового спроса на импорт азиатской продукции на фоне общего замедления темпов роста глобальной экономики.

В конце сентября Bloomberg со ссылкой на результаты опроса аналитиков предрек замедление темпов экономического роста Китая до 5 процентов против ранее ожидаемого 5,1 процента. На изменение оценки экономистов повлияли сохраняющиеся проблемы в сфере недвижимости и наращивание долгов в корпоративном секторе вопреки мерам господдержки со стороны местных властей.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия отказалась закупать газ у России

    Россияне назвали главную цель перед выходом на пенсию

    Назван срок завершения скоростной трассы между Москвой и Петерубргом

    Дочь Резцовой назвала причины своего перехода в сборную Финляндии по биатлону

    «Патриоты России» извинились за публикацию о чеченском отряде «Ахмат»

    Режиссер «Гардемаринов» устроила конфликт на красной дорожке премьеры

    В США заявили о потере силы сдерживания против России

    Ирина Шейк возмутила фанатов постаревшим видом на модном показе

    Глава МИД Италии отреагировал на принятие США бюджета без поддержки Киева

    Microsoft выпустит упрощенную версию Windows

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости