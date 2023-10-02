Азии предрекли худшие экономические перспективы с 1960-х годов

WBG: темпы роста ВВП Азиатско-Тихоокеанского региона замедлятся до 4,5 %

В 2024 году темпы роста ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) составят 4,5 процента, хотя предыдущий прогноз подразумевал увеличение показателя до 4,8 процента. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на ожидания аналитиков Всемирного банка (The World Bank Group, WBG).

Обновленная оценка аналитиков Всемирного банка стала одним из самых низких уровней прогноза экономического роста стран АТР с конца 1960-х годов за исключением периодов пандемии коронавируса, азиатского финансового кризиса или мирового нефтяного шока 1970-х годов. На пересмотр оценки экспертов повлиял ряд факторов, включая протекционистские торговые меры США и растущие объемы долговых обязательств азиатских государств.

Пересмотр прогноза затронул в том числе крупнейшую экономику региона — Китай. Если в апреле аналитики ожидали увеличения ВВП КНР на 4,8 процента по итогам 2024 года, то актуальная оценка подразумевает прирост лишь на 4,4 процента. Обновление прогноза произошло в том числе в связи со снижением мирового спроса на импорт азиатской продукции на фоне общего замедления темпов роста глобальной экономики.

В конце сентября Bloomberg со ссылкой на результаты опроса аналитиков предрек замедление темпов экономического роста Китая до 5 процентов против ранее ожидаемого 5,1 процента. На изменение оценки экономистов повлияли сохраняющиеся проблемы в сфере недвижимости и наращивание долгов в корпоративном секторе вопреки мерам господдержки со стороны местных властей.