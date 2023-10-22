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04:48, 22 октября 2023Наука и техника

Обнаружена утечка гелия-3 из ядра Земли

На Баффиновой Земле обнаружили утечку гелия-3 из ядра Земли

Фото: Unsplash

Геохимики из Океанографического института Вудс-Хоул и Калифорнийского технологического института обнаружили доказательства высокого содержания гелия-3 в горных породах на острове Баффинова Земля, что является возможным свидетельством утечки из ядра Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Изначально следы изотопа гелия-3 были обнаружены в потоках лавы на Баффиновой Земле. Этот изотоп широко встречался во времена формирования Земли и затем оказался внутри ядра. При утечке на поверхность он быстро уходит в атмосферу и космос. Таким образом, гелий-3 на поверхности встречается редко, а его присутствие указывает на ядро как возможный источник.

Новый анализ образцов магматических пород выявил гораздо более высокие уровни гелия-3, чем наблюдалось в предыдущих исследованиях. Ученые также обнаружили самое высокое соотношение содержания гелия-3 и гелия-4 из когда-либо зарегистрированных в земных породах. Это является еще одним свидетельством происхождения из земного ядра.

Считается, что высокие отношения гелия-3 и гелия-4 характерны для вещества из солнечной туманности или из материала, облученного солнечным ветром, который был включен в Землю во время ранней планетарной аккреции.

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      Александр Еникеев
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