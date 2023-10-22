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18:35, 22 октября 2023Мир

Израиль по ошибке обстрелял территорию Египта

Израильский танк по ошибке обстрелял территорию Египта вблизи границы с Газой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что израильский танк по ошибке обстрелял территорию Египта вблизи границы с сектором Газа, передает Reuters.

Танк случайно выстрелил и попал в египетский пост недалеко от границы с Израилем и Газой, в районе израильского населенного пункта Керем-Шалом. В ЦАХАЛ отметили, что сожалеют об инциденте и будут расследовать его.

«Инцидент расследуется, детали изучаются. ЦАХАЛ выражают сожаление по поводу инцидента», — говорится в сообщении. Другие подробности, в том числе есть ли пострадавшие, не приводятся.

Ранее Израиль призвал своих граждан как можно скорее покинуть две соседние страны — Египет и Иорданию.

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      Антон Похиляк
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