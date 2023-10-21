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11:49, 21 октября 2023Путешествия

Израиль призвал граждан покинуть три страны

Израиль призвал своих граждан скорее покинуть соседние Египет и Иорданию

Фото: Muhammad Hamed / Reuters

Израиль призвал своих граждан как можно скорее покинуть две соседние страны — Египет и Иорданию. Об этом сообщает The Times of Israel.

Помимо этого, Израиль посоветовал своим гражданам воздержаться от поездок в Марокко. Власти объясняют, что израильские путешественники могут столкнуться с негативным отношением со стороны тех, кто не поддерживает военную операцию против палестинского движения ХАМАС.

«В связи с продолжением войны в последние дни в различных странах мира наблюдается существенное обострение протестов против Израиля, особенно в арабских странах Ближнего Востока, наряду с проявлениями враждебности и насилия в отношении израильских и еврейских символов», — говорится в предупреждении.

Ранее российским туристам посоветовали временно воздержаться от поездок в целый ряд стран Ближнего Востока. В список стран, которые Минэкономразвития рекомендует пока что не посещать, попали Ливан, Иордания, Израиль и Палестина.

Варвара Кошечкина
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