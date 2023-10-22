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06:37, 22 октября 2023Наука и техника

Телескоп Уэбба обнаружил на Юпитере новую особенность

Nature Astronomy: на Юпитере обнаружили высокоскоростное струйное течение

Фото: NASA / ESA / CSA / STScI / R. Hueso

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба обнаружили новую особенность в атмосфере Юпитера — высокоскоростное струйное течение над экватором газового гиганта. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Исследователи проанализировали данные NIRCam (камеры ближнего инфракрасного диапазона) телескопа Уэбба, снятые в июле 2022 года. Были сделаны снимки Юпитера с интервалом в 10 часов, что составляет одни юпитерианские сутки, с четырьмя различными фильтрами. Это позволило определить мелкие детали на разных высотах атмосферы газового гиганта.

Струйное течение находится в стратосфере, на высоте 40 километров над основным слоем облаков. Ширина струйного течения превышает 4800 километров, а скорость составляет 515 километров в час. Это вдвое превышает скорость урагана пятой категории на Земле.

Результаты наблюдений показали, что течение является частью экваториального стратосферного колебания Юпитера и поэтому может меняться по силе с течением времени. Это могут подтвердить последующие исследования в ближайшие 2-4 года.

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      Александр Еникеев
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