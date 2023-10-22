Названо число погибших при ударе ВВС Израиля по кафе в секторе Газа

WAFA: из-за израильского авиаудара по кафе в секторе Газа погибли 10 человек

В результате авиаудара израильских самолетов по кафе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа погибли по меньшей мере 10 человек, передает палестинское агентство WAFA.

Как уточнили источники, еще несколько человек пострадали. «По меньшей мере 10 граждан погибли и десятки получили ранения сегодня вечером в результате бомбардировки израильскими ВВС», — назвали число жертв журналисты.

Ранее Армия обороны Израиля бульдозерами разрушила пиццерию в городе Хувара за рекламу с фотографией одной из похищенных женщин. Инцидент произошел на Западном берегу реки Иордан. Еврейские поселенцы были недовольны рекламным изображением, на котором возле пиццы фото женщины, удерживаемой, возможно, в заложниках в секторе Газа.