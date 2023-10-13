Армия Израиля бульдозерами разрушила пиццерию за рекламу со снимком заложницы

Армия обороны Израиля бульдозерами разрушила пиццерию в городе Хувара за рекламу с фотографией одной из похищенных женщин. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Инцидент произошел на Западном берегу реки Иордан. По данным издания, еврейские поселенцы были недовольны рекламным изображением, на котором возле пиццы фото женщины, удерживаемой, возможно, в заложниках в секторе Газа.

Издание сообщило, что прибывшие на место военные приняли решение закрыть заведение. Затем бульдозеры уничтожили фасад пиццерии. Местное командование объяснило, что кафе будет закрыто на пять месяцев за поддержку террористических действий. Хозяин заведения задержан.

Ранее посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что страна не ведет переговоров с представителями радикального палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников.