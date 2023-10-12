Посол Израиля указал на отсутствие переговоров об освобождении заложников

Посол Бен Цви: Израиль не ведет переговоров с ХАМАС об освобождении заложников

Израиль не ведет переговоров с представителями радикального палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников, заявил посол страны в Москве Александр Бен Цви. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, переговоры не ведутся, так как сначала необходимо понять, «кто там есть и в каком они состоянии», живы ли они. Он подчеркнул, что среди них много женщин и детей, поэтому все нюансы необходимо выяснить до начала дискуссий.

Бен Цви отметил, что «торговля мертвыми телами — это совсем другой вопрос».

Ранее сообщалось, что ХАМАС удерживает в заложниках не менее 150 человек, похищенных в Израиле. Среди них есть граждане Израиля, Китая, Таиланда, Германии, США и Непала.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную территорию Израиля. В ответ израильские власти за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа.