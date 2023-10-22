Медведь прогулялся по улицам российского города

Полиция Красноярска начала поиски гулявшего по городу медведя

По жилым улицам Красноярска прогулялся медведь, сейчас животное разыскивают сотрудники полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД 24».

Дикое животное впервые увидели жители Железнодорожного района. Они обратились в полицию, сообщив, что медведь гуляет во дворе жилого дома. Однако хищник успел уйти к тому моменту, как на место приехала полиция.

Утверждается, что полицейские отследили медведя с помощью камер видеонаблюдения. Они установили, что хищник направился в сторону парка «Гремячая грива». «В настоящее время информация о медведе доведена до всех автопатрулей. Поиск зверя продолжается. Полицейские призывают граждан быть предельно бдительными!» — говорится в сообщении.

20 октября в Красноярском крае уже обнаруживали медведя на улицах. Тогда молодой медведь забрел на кладбище. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как зверь пересекает центральную аллею крупнейшего некрополя города. Медведя также видел проезжавший мимо местный житель.