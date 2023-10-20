В российском городе медведь пробрался на кладбище и попал на видео

В Красноярске медведь забрел на территорию крупнейшего кладбища города

В Красноярском крае молодой медведь забрел на кладбище. Об этом сообщает «Дела.ру».

Попавший на видео инцидент произошел на Бадалыкском кладбище в Советском районе Красноярска. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как зверь пересекает центральную аллею крупнейшего некрополя города. Медведя также видел проезжавший мимо местный житель.

Сотрудники охотнадзора региона пытаются отловить животное и выяснить, как оно пробралось на территорию. Отмечается, что это медведь-подросток, а значит рядом может находиться и медведица. Мэрия попросила жителей Красноярска соблюдать особую осторожность.

Ранее сообщалось, что в Японии медведь растерзал пенсионерку. Вечером 17 октября пожилой житель крупного города Тояма одноименной префектуры позвонил в полицию и рассказал, что его жена пропала.

