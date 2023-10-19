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18:50, 19 октября 2023Из жизни

Медведь растерзал пожилую женщину в крупном городе

В японском городе Тояма медведь растерзал пенсионерку

Фото: Unsplash

В Японии медведь растерзал пенсионерку. Об этом сообщает Mainichi Shimbun.

Вечером 17 октября пожилой житель крупного города Тояма одноименной префектуры позвонил в полицию и рассказал, что его жена пропала. Правоохранители провели осмотр придомовой территории и вскоре обнаружили женщину с раной на голове. Медики уже не могли ей помочь.

Представители властей сразу же предположили, что на пенсионерку набросился медведь. За полчаса до исчезновения женщины полиция выпустила предупреждение о появление зверя в районе, и попросила жителей соблюдать особую осторожность. Нападение случилось в густонаселенном районе, который находится в десяти километрах от центра Тоямы.

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После обнаружения женщины представители местной охотничьей ассоциации вышли на патрулирование, однако не смогли найти медведя. Поиски агрессивного зверя продолжаются.

Ранее сообщалось, что 61-летний Руди Нурландер из США, который почти потерял нижнюю челюсть после схватки с медведем в сентябре, заявил, что готов снова встретиться с обидчиком. Мужчина собирается вернуться в леса Монтаны в декабре и заявил, что гризли его не напугают.

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      Никита Савин
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