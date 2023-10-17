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13:34, 18 октября 2023Из жизни

Потерявший челюсть в схватке с медведем мужчина захотел устроить второй раунд

Фото: Gallatin County Sheriff Search and Rescue / AP Photo

61-летний Руди Нурландер из США, который практически потерял нижнюю челюсть после схватки с медведем в сентябре, заявил, что готов снова встретиться с обидчиком. Об этом сообщает New York Post.

Американец владеет фирмой по аренде квадроциклов в штате Монтана. В начале сентября на него набросился крупный гризли. Пистолет Нурландера дал осечку, и ему пришлось сойтись со зверем в рукопашной. В какой-то момент животное вцепилось ему в лицо и фактически оторвало нижнюю челюсть. Мужчину спасли его клиенты, которые отогнали медведя.

Нурландер перенес три сложные операции по воссозданию челюсти и теперь выписался из больницы. Пока он не может нормально говорить, и интервью дал при помощи доски и маркера. Американец, в частности, сказал, что готов вернуться к работе. «Моя работа доказывает, что большинство людей — хорошие. Мне не терпится снова взяться за дело. Второй раунд я точно выиграю», — заявил он, имея в виду возможную встречу с медведем.

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Мужчина собирается вернуться в леса Монтаны уже в декабре и гризли его не напугают. Впрочем, боевой дух Нурландера не очень понравился его родным. «Лучше бы ты этого не делал… Но то, что мы вылечились так быстро — просто замечательно», — сказала дочь американца Кейт Линн.

Ранее в США пожарные спасли собаку, которая три дня просидела в пещере с медведем. Домашний пес по имени Чарли случайно провалился в узкую пещеру во время прогулки с хозяином и провел там три дня.

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    Никита Савин
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