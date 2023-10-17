Собаку спасли после трех дней в пещере с медведем

В США собака провела три дня в пещере с медведем и была спасена

Пожарные из США спасли застрявшую в пещере собаку, несмотря на неожиданное препятствие. Об этом сообщает CNN.

Домашний пес по имени Чарли случайно провалился в узкую пещеру во время прогулки с хозяином и провел там три дня. Инцидент произошел в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс, который находится на востоке штата Теннесси. Мужчина не смог вытащить питомца и обратился к волонтерам из организации Waldens Creek Volunteer Fire Department, в которой состоят пожарные и спасатели.

Специалисты выяснили, что пес находится на глубине примерно 12 метров и на следующий день после обращения хозяина приступили к спасательной операции. Пожарные уже начали спуск, когда заметили примерно в полутора метрах под ними спящего черного медведя. При этом пес находился еще ниже.

По виду спасатели определили, что перед ними молодой барибал, или черный медведь, чей вес составляет не меньше 90 килограммов. Они установили камеры ночного видения и решили вернуться за псом, когда медведь уйдет на охоту.

Через сутки медведь покинул пещеру, и спасательная операция возобновилась. Трое пожарных спустились по веревкам туда, где ожидали найти пса. Однако собаки нигде не было видно, и сначала они подумали, что Чарли провалился глубже — в ту часть пещеры, где слишком узко для людей. Спасатель уже собирался подниматься на поверхность, когда, обернувшись в последний раз, заметил фрагмент ошейника. Животное действительно провалилось чуть ниже, но спасателям удалось соорудить из веревки нечто вроде лассо и вытащить пса. Медведь не причинил ему никакого вреда.

Чарли был голодным и обезвоженным, но в остальном в полном порядке, рассказали волонтеры. Собаку передали счастливому хозяину.

Ранее сообщалось, что в шотландском городе Глазго пассажиры спасли домашнюю собаку, упавшую на железнодорожные пути. Предполагается, что пес упал под поезд после того, как у него отстегнулся ошейник.