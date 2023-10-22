Минобороны России сообщило об отражении трех атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны: российские войска отразили три атаки ВСУ на купянском направлении

Российские войска отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом 22 октября журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделения "Западной" группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надия Луганской народной республики», — заявили в ведомстве.

Кроме того, авиация нанесла поражение военным и технике противника в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. В оборонном ведомстве добавили, что было уничтожено до 15 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля.

Минобороны также сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 30 украинских беспилотников в зоне спецоперации.