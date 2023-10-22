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14:25, 22 октября 2023Россия

Минобороны России сообщило об отражении трех атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны: российские войска отразили три атаки ВСУ на купянском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом 22 октября журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделения "Западной" группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надия Луганской народной республики», — заявили в ведомстве.

Кроме того, авиация нанесла поражение военным и технике противника в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. В оборонном ведомстве добавили, что было уничтожено до 15 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля.

Минобороны также сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 30 украинских беспилотников в зоне спецоперации.

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      Семен Александров
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