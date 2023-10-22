Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 22 октября 2023Россия

Российские средства ПВО сбили 30 украинских беспилотников за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили 30 украинских беспилотников в зоне СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 30 украинских беспилотников в зоне спецоперации, сообщает 22 октября Минобороны РФ.

Они были сбиты близ населенных пунктов Лозовое и Горняк в Донецкой народной республике, Кузьмино в Луганской народной республике, а также в нескольких районах Запорожской и Херсонской областей.

Всего, по утверждению Минобороны, за сутки авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил РФ нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в 147-ми районах.

Также Минобороны России сообщило об отражении трех атак ВСУ на купянском направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска пресекли попытки форсирования Днепра диверсантами ВСУ

      Российские войска нанесли удар по аэродрому на западе Украины

      Российские средства ПВО сбили 30 украинских беспилотников за сутки

      Минобороны России сообщило об отражении трех атак ВСУ на купянском направлении

      Российские войска уничтожили в ДНР склады бригады теробороны ВСУ

      Российские военные сбили четыре самолета ВСУ за сутки

      Названо самое лучшее время для мытья головы

      Израиль создал центр спецопераций по уничтожению командиров ХАМАС

      В России подорожал один популярный вид развлечений

      Ученые обнаружили полезное свойство виагры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости