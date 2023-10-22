Российские средства ПВО сбили 30 украинских беспилотников за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили 30 украинских беспилотников в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 30 украинских беспилотников в зоне спецоперации, сообщает 22 октября Минобороны РФ.

Они были сбиты близ населенных пунктов Лозовое и Горняк в Донецкой народной республике, Кузьмино в Луганской народной республике, а также в нескольких районах Запорожской и Херсонской областей.

Всего, по утверждению Минобороны, за сутки авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил РФ нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в 147-ми районах.

Также Минобороны России сообщило об отражении трех атак ВСУ на купянском направлении.