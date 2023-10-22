В Пентагоне рассказали о трудностях для ЦАХАЛ в секторе Газа

Глава Пентагона Остин: работу ЦАХАЛ в Газе затрудняют подземные туннели ХАМАС

Проведение наземной операции израильской армии в секторе Газа затрудняет использование палестинской группировкой ХАМАС подземных туннелей. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает телеканал ABC.

Кроме того, по его словам, палестинская сторона также запаслась большим количеством самодельных взрывных устройств. «У них было много времени на подготовку к сражению», — отметил Остин.