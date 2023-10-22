Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:39, 22 октября 2023Мир

В Пентагоне рассказали о трудностях для ЦАХАЛ в секторе Газа

Глава Пентагона Остин: работу ЦАХАЛ в Газе затрудняют подземные туннели ХАМАС
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Monicah Mwangi / Reuters

Проведение наземной операции израильской армии в секторе Газа затрудняет использование палестинской группировкой ХАМАС подземных туннелей. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает телеканал ABC.

Кроме того, по его словам, палестинская сторона также запаслась большим количеством самодельных взрывных устройств. «У них было много времени на подготовку к сражению», — отметил Остин.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Выпускников российского летного училища попытались отравить тортом

      В ХАМАС при вторжении в Израиль знали способы изготовления химоружия

      Буддист назвал причину заниматься боевыми искусствами

      В Пентагоне рассказали о трудностях для ЦАХАЛ в секторе Газа

      Ольга Орлова показала свою гардеробную размером с однокомнатную квартиру

      Российского бойца MMA арестовали за публичное оправдание терроризма. Какое наказание грозит спортсмену?

      Косторная рассказала о тонущем в болоте фигурном катании

      В Израиле раскритиковали ответственного за возвращение пленных генерала

      ВСУ предупредили о неэффективности танков Abrams

      В Вышгороде Киевской области произошли взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости