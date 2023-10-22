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10:10, 22 октября 2023Культура

Бывшая солистка «Миража» рассказала о семи пережитых абортах

Певица Светлана Разина призналась, что семь раз делала аборт в 1990-е

Фото: Diana Polekhina / Unsplash

Российская певица и экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина рассказала о том, что семь раз делала аборт. Об этом она сообщила в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Исполнительница поведала, что прерывала беременность в 90-е, когда боялась потерять карьеру или столкнуться с финансовыми проблемами во время воспитания ребенка.

«У меня были увлечения, которые могли заканчиваться последствиями… От которых я избавлялась, к сожалению. Может быть, пять-семь раз. Один из случаев, это еще по молодости, это была операция, это была внематочная беременность, это было жутко, я могла погибнуть», — рассказала Разина.

Артистка добавила, что из-за такого количества абортов у нее появилась «предрасположенность» к ряду проблем, связанных с деторождением. В 2000 году Разина родила единственную дочь Алису. По признаниям певицы, во время родов ребенок неправильно лежал в утробе, из-за чего пришлось сделать кесарево сечение.

Разина стала матерью в браке с Валерием Соколовым. Однако отцом ребенка был не муж, а любовник исполнительницы, который позже пришел в дом пары и какое-то время семья жила вчетвером.

Ранее американская поп-исполнительница Бритни Спирс рассказала об аборте, сделанном во время отношений с певцом Джастином Тимберлейком в возрасте 19 лет.

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      Анастасия Астахова
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