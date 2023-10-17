Бритни Спирс рассказала об аборте в 19 лет

Бритни Спирс заявила, что сделала аборт во время отношений с певцом Тимберлейком

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс рассказала об аборте, сделанном во время отношений с певцом Джастином Тимберлейком. Об этом пишет журнал People со ссылкой на еще не вышедшие мемуары артистки.

Женщина заявила, что могла стать матерью еще в 19 лет, на пике своей популярности. Однако тогда звездная пара оказалась не готовой к созданию семьи. По словам Спирс, против беременности выступал именно Тимберлейк.

«Джастин определенно не был рад беременности. Он сказал, что мы не готовы к рождению ребенка, что мы слишком молоды. Уверена, что люди возненавидят меня за это, но я согласилась не рожать ребенка. Не знаю, было ли это правильным решением. Если бы это было предоставлено мне одной, я бы никогда этого не сделала. И все же Джастин был уверен, что не хочет быть отцом», — призналась 41-летния Спирс в своей книге «Женщина во мне», которая скоро появится в продаже.

Тимберлейк пока не комментировал данное высказывание артистки. Известно, что Спирс начала роман с участником бойз-бэнда NSYNC, когда ей было 17, он был на год старше. После прерывания беременности знаменитость продолжила встречаться с Тимберлейком, но через два года они расстались.

Ранее Бритни Спирс заметили в компании колумбийского певца Малумы (настоящее имя — Хуан Луис Лондоньо Ариас) в ресторане в Нью-Йорке.