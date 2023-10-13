Бритни Спирс заметили на ужине с популярным певцом

Бритни Спирс заметили на ужине с популярным колумбийским певцом Малумой

Американскую певицу Бритни Спирс заметили в компании популярного колумбийского певца Малумы (настоящее имя — Хуан Луис Лондоньо Ариас). Об этом пишет Page Six.

По словам источника, артистка встретилась с Малумой ресторане в Нью-Йорке, США. За ужином к ним также присоединился певец Джей Балвин. «Ребята пригласили ее за столик, и она со своими друзьями присоединилась к ним», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что Спирс и колумбийские певцы обсуждали музыку и автобиографию артистки «Женщина во мне».

Ранее сообщалось, что полиция задержала Бритни Спирс за вождение без прав. Также у певицы обнаружили задолженность в размере 1140 долларов (около 114 тысяч рублей) за нарушения правил дорожного движения.