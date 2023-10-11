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16:21, 11 октября 2023Культура

Полиция задержала Бритни Спирс за вождение без прав

Page Six: полиция задержала певицу Бритни Спирс за вождение без прав
Бритни Спирс

Бритни Спирс. Фото: Pa / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американскую певицу Бритни Спирс арестовали за вождение без прав и страховки. Об этом сообщает Page Six.

Согласно протоколам суда, полиция задержала исполнительницу около месяца назад и обнаружила, что Спирс водила машину без прав. Также у певицы обнаружили задолженность в размере 1140 долларов (около 114 тысяч рублей) за нарушения правил дорожного движения.

При этом адвокат артистки Мэттью Розенгарт заявил, что все необходимые документы у Спирс имеются. Еще один источник, близкий к певице, опроверг информацию об отсутствии у нее прав и страховки.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс решила уехать на остров после странного танца с ножами.

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    Варвара Кошечкина
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