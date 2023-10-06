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17:54, 6 октября 2023Культура

Бритни Спирс решила уехать на остров после странного танца с ножами

TMZ: Бритни Спирс решила уехать на остров после скандала вокруг танца с ножами

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Бритни Спирс решила уехать на остров во Французской Полинезии после скандала вокруг ее танца с ножами. Об этом пишет TMZ.

Источники, близкие к поп-звезде, сообщили, что в минувшие выходные Спирс отправилась на остров с друзьями. Певица поделилась коротким видео из частного самолета.

Ранее Бритни Спирс возмутилась приездом полиции в свой дом. «Неприемлемо, чтобы полицейские слушали случайных поклонников и необоснованно приходили ко мне домой», — написала артистка.

До этого певица в откровенном наряде станцевала на камеру с ножами. После публикации видео полиция Лос-Анджелеса навестила поп-исполнительницу из-за звонков людей, которых встревожили ее действия.

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    Варвара Кошечкина
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