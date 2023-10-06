Бритни Спирс решила уехать на остров после странного танца с ножами

TMZ: Бритни Спирс решила уехать на остров после скандала вокруг танца с ножами

Американская певица Бритни Спирс решила уехать на остров во Французской Полинезии после скандала вокруг ее танца с ножами. Об этом пишет TMZ.

Источники, близкие к поп-звезде, сообщили, что в минувшие выходные Спирс отправилась на остров с друзьями. Певица поделилась коротким видео из частного самолета.

Ранее Бритни Спирс возмутилась приездом полиции в свой дом. «Неприемлемо, чтобы полицейские слушали случайных поклонников и необоснованно приходили ко мне домой», — написала артистка.

До этого певица в откровенном наряде станцевала на камеру с ножами. После публикации видео полиция Лос-Анджелеса навестила поп-исполнительницу из-за звонков людей, которых встревожили ее действия.