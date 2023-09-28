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20:41, 28 сентября 2023Культура

Полиция навестила Бритни Спирс из-за ее танцев с ножами

Полиция Лос-Анджелеса навестила поп-певицу Бритни Спирс из-за ее танцев с ножами

Кадр: видео @britneyspears

Полиция Лос-Анджелеса навестила поп-певицу Бритни Спирс из-за звонков людей, которых встревожили ее танцы с ножами. Об этом пишет TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сотрудники правопорядка приняли решение пойти в дом артистки после того, как им позвонил человек, который действительно проверял состояние Спирс в прошлом и не был простым фанатом. Как только прибыли стражи порядка, они поговорили с охраной знаменитости, которая заверила их, что с ней все в порядке и она находится в безопасности. Позже офицеры полиции уехали.

Ранее психиатр и нарколог Василий Шуров рассказал о возможном диагнозе Бритни Спирс после того, как исполнительница опубликовала видео, на котором танцует с ножами. По мнению специалиста, поп-звезда страдает от биполярного расстройства и сейчас у нее наблюдается маниакальная стадия, которая позже сменится депрессивной.

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    Сергей Равин
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