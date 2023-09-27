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10:38, 27 сентября 2023Культура

Психиатр назвал диагноз станцевавшей с ножами Бритни Спирс

Психиатр заявил, что у станцевавшей с ножами Спирс биполярное расстройство

Фото: Face to face / Globallookpress.com

Психиатр и нарколог Василий Шуров рассказал о диагнозе американской певицы Бритни Спирс после того, как артистка опубликовала видео, на котором танцует с ножами. Об этом он сообщил в разговоре с News.ru.

По мнению эксперта, исполнительница страдает от биполярного расстройства и сейчас у нее маниакальная стадия, которая позже сменится депрессивной.

«После того как она отсудила у отца право за независимость, перестала принимать препараты, и на видео, где она танцует с ножами, мы видим ее маниакальное состояние», — поведал Шуров.

Он также добавил, что в последнее время певица часто демонстрировала «свою неадекватность», а также выразил предположение, что сейчас Спирс употребляет алкоголь. По его словам, во время маниакальной стадии биполярного расстройства у человека отсутствует критика, он «кажется себе очень сексуальным, склонен к различным опрометчивым контактам».

Ранее певица в откровенном наряде станцевала на камеру с ножами. «Сегодня я начала играть на кухне с ножами. Не волнуйтесь, они ненастоящие. Скоро Хеллоуин», — подписала звезда пост, который набрал почти 107 тысяч лайков.

В сентябре стало известно, что команда Бритни Спирс запретила ей общаться с журналистами.

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    Анастасия Астахова
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