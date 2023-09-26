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09:39, 26 сентября 2023Ценности

Бритни Спирс в откровенном наряде станцевала на камеру с ножами

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс в откровенном образе станцевала на камеру с ножами. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость поделилась видео, в котором она предстала в кроп-топе, оформленном принтом в «горох», и плавках от купальника. При этом она надела чокер и собрала часть своих волос в пучок.

Для ролика артистка исполнила танец, держа в руках кухонные приборы. Также позади Спирс были запечатлены три маленькие собаки. «Сегодня я начала играть на кухне с ножами. Не волнуйтесь, они ненастоящие. Скоро Хеллоуин», — подписала звезда пост, который набрал почти 107 тысяч лайков.

Ранее певица Бритни Спирс станцевала у шеста в нижнем белье, состоящем из черных трусов на низкой посадке и красного топа. Помимо этого, звезда надела для ролика длинные белые сапоги на невысоком каблуке.

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    Карина Черных
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