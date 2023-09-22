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14:33, 22 сентября 2023Культура

Бритни Спирс запретили общаться с журналистами

Page Six: певице Бритни Спирс запретили общаться с журналистами

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Команда американской певицы Бритни Спирс запретила ей общаться с журналистами. Об этом пишет Page Six.

Отмечается, что такое решение было принято из-за эксцентричных постов певицы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Окружение Спирс считает, что она не готова давать интервью.

При этом другой источник, близкий к артистке, настаивает на том, что решение остается исключительно за исполнительницей. «Она свободная женщина. Она сама решит. Это ее выбор», — сказал он.

Ранее стало известно о предполагаемом романе Бритни Спирс после развода с фитнес-тренером Сэмом Асгари. 41-летняя исполнительница вступила в отношения с 37-летним домработником Полом Ричардом Солизом.

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    Варвара Кошечкина
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