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15:07, 12 сентября 2023Культура

Стало известно о предполагаемом романе Спирс после развода

Стало известно о предполагаемом романе Спирс с домработником после развода

Фото: Face to face / Globallookpress.com

Стало известно о предполагаемом романе американской певицы Бритни Спирс после развода с фитнес-тренером Сэмом Асгари. Об этом сообщает Page Six.

По данным издания, 41-летняя исполнительница вступила в отношения с 37-летним домработником Полом Ричардом Солизом. Около года назад артистка наняла мужчину, чтобы он проводил в доме уборку и выносил мусор. Сообщается, что вскоре близкие Спирс начали замечать, как много времени звезда проводит с Солизом.

Известно, что ранее у предполагаемого возлюбленного певицы были проблемы с законом: его привлекали за незаконное хранение оружия и распространение запрещенных веществ.

Солиз в разговоре с Us Weekly отметил, что Спирс чувствует себя отлично после развода, однако не стал напрямую говорить о том, состоит ли он с ней в отношениях. Помимо этого, он назвал артистку феноменальной женщиной.

О разводе 41-летней Бритни Спирс и 29-летнего Сэма Асгари стало известно в середине августа. Причиной разрыва, по словам мужчины, стали непримиримые разногласия. Позже исполнительницу заметили с загадочным мужчиной ночью в Калифорнии.

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    Анастасия Астахова
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