Стало известно о разводе Бритни Спирс и Сэма Асгари

TMZ: Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари решили развестись из-за обвинений в измене

Американская певица Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари решили развестись после ссоры, пишет TMZ со ссылкой на источники.

Как уточнило издание, около недели назад Асгари поссорился с Бритни и обвинил ее измене. После этого он съехал из их общего дома и на данный момент живет один. «Это только вопрос времени, когда Сэм подаст на развод», — уточнил источник. Издание отметило, что пара имеет «серьезные проблемы» уже несколько месяцев. Журналисты указали на то, что Асгари почти не ночует дома, а певица ругается с ним.

Ранее стало известно о желании Асгари сняться с женой в комедийном боевике. По его словам, Спирс отличная актриса, и он хотел бы поработать вместе с ней на большом экране.

Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари в июне 2022 года. Они состояли в отношениях с 2016 года. Торжественную церемонию Спирс и Асгари решили сделать закрытой, пригласив только самых близких друзей.